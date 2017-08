[Video] ¡Es oficial! Zlatan Ibrahimovic vuelve al Manchester United

Luego de varios meses sin saber cuál iba a ser el destino de Zlatan Ibrahimovic, por fín ya sabemos para dónde va. El trato está sellado y el sueco firmó por un año con los Red Devils.

He’s not finished yet – @Ibra_official has signed a new one-year contract with #MUFC! https://t.co/ATiksSrLDT pic.twitter.com/PDh9fDEgrg

— Manchester United (@ManUtd) 24 de agosto de 2017