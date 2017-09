[Video] ¡Qué miedo! En video quedó grabada la actividad paranormal en un apartamento

Adam Ellis, es el homre dueño del apartamento en donde, según él, sucedes varios hechos “paranormales” y por esta razón decidió poner una cámara de seguridad para grabar lo que ocurre en el apartamento cuando el no está.

Según Adam, antes de empezar toda la actividad en su hogar, soñaba con un niño con la cabeza deformada que se sentaba todas las noches en una silla de color verde a los pies de su cama mientras lo observa.

La prueba más grande que tiene Ellis para probar la actividad es una filmación en donde se aprecia cómo su silla verde comienza a mecerse sin razón aparente.

Vean aquí el video:

Watch the chair. pic.twitter.com/jXtIxpkVxD

Here’s the final video the camera recorded that night. pic.twitter.com/wZjZr9hgWA

— Adam Ellis (@moby_dickhead) 6 de septiembre de 2017