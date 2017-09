[Video] Live Concert Experience: ¡Habemus gira de Game of Thrones!

HBO anunció un tour de Game of Thrones llamado “Game of Thrones: Live Concert Experience”. Para todos esta noticia tendría que ser risas y alegrías. Pero no, resulta que solo incluyeron Europa y Norteamérica.

Como se diría coloquialmente, “nos cortaron la cabeza”. Si bien es cierto que la serie tiene una gran cantidad de fans de la serie en Latinoamérica, el Live Concert Experience no incluyeron tierras latinas.

Vea aquí el video y lo máximo que podremos ver de esta increíble gira que nos perderemos por razones que no entendemos aún.