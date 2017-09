[Video] Linkin Park le rindió homenaje a Chester Bennington con su nuevo sencillo ‘One more light’

Los miembros de Linkin Park anunciaron un concierto tributo en el Hollywood Bowl el próximo 27 de octubre a su vocalista Chester Bennington.

Y no bastando con esta gran noticia, hoy estrenaron “One More Light”, en honor a su ex vocalista. Este sencillo hace parte del último álbum de la banda que tiene el mismo nombre.

Según Mike Shinoda “ahora se encuentran en el final. En memoria de los eventos, arte, videos e imágenes, fans de todo el mundo han llegado a esta canción y a su declaración de amor y apoyo a la banda y a la memoria de nuestro querido amigo Chester. Estamos muy agradecidos y no podemos esperar a verlos de nuevo”.

Vea aquí el video: