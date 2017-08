[Video] A esto le llamamos felicidad: FIFA Street será incluído en el FIFA 18

¿Recuerdan aquel juego que nos hizo felices hace un tiempo? Bueno, pues resulta que el FIFA Street retornará a las consolas pero esta vez siendo un modo de juego en el FIFA 18.

Hace algunos meses EA Sports afirmó que esto no sucedería, pero lo extraño del asunto es que salieron a la luz un par de videos en los que se puede ver a una persona jugando FIFA Street.

Tras hacer la respectiva investigación, se descubrió que en el sitio donde se grabó el video, el único título disponible era el FIFA 18.

Por esa razón es que se cree que el FIFA Street volvería pero como modo de juego del FIFA 18.

¿Se imaginan? Amaríamos que eso suceda.

