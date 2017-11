Millie Bobby Brown, es la protagonista de Stranger Things más conocida como Eleven. Resulta que esta mujercita fue al talk show de Jimmy Fallon, y allí logró rapear de una forma bastante épica.

Eleven, en realidad tiene 13 años e hizo un rap sobre la primera temporada de la serie y el rap decía: “There was Lucas there was Willy Will and Dustin there was Mike, but one night Will goes missing while he’s riding on his bike…”

Escuche el rap aquí: