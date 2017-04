[Video] Julia Roberts fue la invitada de lujo del Real Madrid, pero quiso conocer a Messi

Julia Roberts y su familia vivieron un momento muy emocionante al conocer a los jugadores del Real Madrid el pasado 23 de abril, durante el clásico con Barcelona.

En un video publicado por el equipo español, se puede ver a la actriz bastante emocionada al tener cerca sus futbolistas favoritos. Álvaro Morata, Sergio Ramos, Marcelo, Modric, Zidane, Lucas Vázquez y por supuesto, Cristiano Ronaldo fueron algunos de los deportistas que posaron junto a la protagonista de ‘Pretty Woman’.

Lo curioso del asunto es que Roberts, de 49 años, también estuvo posando con Lio Messi, estrella del equipo rival y autor del gol que dejó al Real Madrid abajo en el marcador. La visita de la popular actriz se han viralizado.

Cristiano Ronaldo & Julia Roberts at the Santiago Bernabéu after #ElClasico. #HalaMadrid pic.twitter.com/WeoEk8oliw

— TheCRonaldoFan (@TheCRonaldoFan) 25 de abril de 2017