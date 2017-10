[Video] ¡Héroe! Vea cómo Josh Homme detiene una pelea en pleno concierto

Queens of the Stone Age se econtraba presentándose en el Madison Square Garden. En un momento del concierto, cuando empezarían a tocar ‘Domesticated Animals’, Homme vio que estaba pasando algo raro en el público.

“¿Qué está pasando? ¿Eso es una pelea? No estamos aquí para pelear. Si quieres pelear… lárgate de aquí. Estamos aquí para bailar, todos van a tener sexo y no queremos a la seguridad por todos lados… Quiero decir, podemos comportarnos, ¿cierto? Así que no seas un idiota. No somos la banda sonora de tu pelea, somos la banda sonora para que tengas sexo. Si eso no te gusta, vete a la mierda” dijo Josh Homme.