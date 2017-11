Primer día del mes de noviembre, primer miércoles del mes y U2 aprovechó para presentar su nuevo single: ‘Get Out Of Your Own Way’.

Además ya nos dejaron ver las ilustraciones de ‘Songs Of Experience’, su próximo LP.

Recordemos que la última vez que lanzaron sencillo fue cuando le mostraron al mundo ‘You’re The Best Thing About Me’, y ahora nos presentan: ‘Get Out Of Your Own Way’.

Escúchelo a continuación: