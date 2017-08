[Video] ¡Por fin! Llega la película de Pearl Jam y este es su trailer

Pearl Jam por fin habló de su nuevo álbum el cual llevará por nombre ‘Let’s Play Two’, el cual fue grabado casi al cierre de la gira ‘Lighting Bolt’ con dos fechas en Chicago.

El título es en honor a una leyenda del equipo de béisbol Chicago Cubs, el mismo que tiene por casa el estadio donde grabaron el álbum, Erine Banks.

Como dato curioso, les contamos que este equipo ganó el campeonato por primera vez en 108 años después del concierto de Pearl Jam.

El filme tendrá un tracklist de 17 canciones en vivo. Aquí les dejamos el Tracklist de ‘Let’s Play Two’.

01. Low Light

02. Better Man

03. Elderly Woman Behind the Counter in a Small Town

04. Last Exit

05. Lightning Bolt

06. Black Red Yellow

07. Black

08. Corduroy

09. Given to Fly

10. Jeremy

11. Inside Job

12. Go

13. Crazy Mary

14. Release

15. Alive

16. All the Way

17. I’ve Got a Feeling

Y aquí les dejamos el primer adelanto oficial de Let’s Play Two.