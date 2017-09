[Video] ¡Feliz cumpleaños no. 45, Liam Gallagher!

Sí, un día como hoy pero por allá en 1972, nació Liam Gallagher. A pesar de que no deja de salir en las noticias por ser petulante o simplemente hacer de las suyas, es un excelente cantante y compositor inglés.

Si el nombre les suena, pero aún no saben quién es, este personaje es conocido por haber sido uno de los vocalistas de Oasis junto a su hermano Noel.

Hoy cumple 45 años y es uno de los íconos del britpop. Recordemos que será el próximo mes en el cual el cantante lanzará As You Were, su primer álbum en solitario, del que ya se conocen tres sencillos: “Wall of Glass”, “Chinatown” y “For What It’s Worth”.

¡Feliz vuelta al sol, grande!