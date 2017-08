¡Así es! Buenas noticias para todos los fanáticos de Game of Thrones. ¡Ya salió el tráiler del episodio 6 y fue titulado como “Death is the Enemy”!

Este titulo nos da a entender que se habla de los “muertos vivientes” que se encuentran al este del muro. Allí es a donde se están dirigiendo Jon y sus aliados. ¿Qué pasará?

Acá te dejamos el avance: