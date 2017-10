[Video] Este es el actor colombiano que reveló ser homosexual en video

Javier Ramírez es un joven actor que en fue parte del elenco de la telenovela colombiana ‘La nocturna’ en donde interpretaba a Raúl.

Mediante un video de su canal de Youtube, el actor comienza el mismo con los ojos llorosos y dice:

“Les quería contar que por estos días no he estado tan bien emocionalmente […] Estaba dejando de publicar cosas porque no me estaba sintiendo muy cómodo… porque no estaba siendo tan sincero con ustedes […] Siento que no voy a poder seguir generando contenidos si no hacía este video”