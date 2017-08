Si aún no saben a qué nos estamos refiriendo, para la nueva entrega de Star Wars: The Last Jedi a finales de este año, los Destructores Imperiales (¿la recuerdan? esta fue una de las primeras naves que vimos en la trilogía original) y los AT-AT, naves terrestres que pudimos ver que la batalla de Hoth (esas que tienen una forma muy parecida a los elefantes), ambas están de regreso.



Recuerden que el estreno será el próximo 15 de diciembre.