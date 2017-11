Una modelo llamada Giselle tiene 19 años y luego de haber hecho una subasta a través de una página alemana llamada Cinderella Escorts, logró su cometido.

Pero no, esta mujer no subastaba una valiosa pieza de arte o una millonaria joya. No, esta joven estaba subastando su virginidad.

2,9 millones de dólares (8.700 millones de pesos colombianos), fue lo que pagó un árabe para tener relaciones sexuales con esta jovencita en su primera vez.

