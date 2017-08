[Video] Esta fue la ‘trolleada’ que le metió Foo Fighters a sus fans en vivo

No sabemos si alguna vez les hicieron la broma de mandarles un enlace y que al abrirlo es el video de Rick Astley cantando “Never Gonne Give You Up” mientras baila muy ridículamente.

Bueno, pues Foo Fighters no quería quedarse sin hacer la broma, pero de manera masiva. Resulta que la banda se encontraba en el Summer Sonic Festival en Japón.

En este festival pudieron conocer a Rick Astley “dos minutos antes de su presentación”, según ellos. Claramente lo invitaron a cantar con ellos, cuando de repente Foo Fighters decidió trollear épicamente a su público.

La banda de Dave Grohl empezo a tocar una versión muy heavy de “Never Gonna Give You Up”. Además hicieron ‘el amague’ de irse sin tocar “The Best Of You”.

Terminaron tocándola pero igual, se quisieron pasar de chistositos con el público. Aquí les dejamos el video: