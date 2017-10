A 40 años de que Queen publicara “News of the World”, les mostramos en su aniversario una versión alternativa de ‘All Dead, All Dead’.

Brian May fue quien la interpretó en un principio y la cual dedicó a su gato. Sin embargo, la versión que están por escuchar, es interpretado por Freddie Mercury.

Esto solo hace parte de la reedición del álbum, que se llevará a cabo el próximo 17 de noviembre.