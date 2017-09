[Video] Escuche aquí un adelanto de lo nuevo de Michael Jackson

Sin lugar a dudas, Michael Jackson es y seguirá siendo por mucho años el ‘rey del Pop’. Y aunque ya no nos acompaña físicamente en este mundo, su música lo sigue haciendo.

Mucho estamos a la espera de que llegue el 29 de septiembre para poder comprar Scream, una colección de 13 clásicos bailables del grande del pop.

En este álbum podemos encontrar sencillos como “Ghosts“, “Torture”, “Thriller”, y “Dirty Diana”. Además, ya se supo que el dico incluirá un bonus track con “Blood on the Dance Floor X Dangerous”, un mash-up del reconocido remixer The White Panda.