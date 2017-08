[Video] EPIC FAIL: mete gol y cuando lo festeja se rompe la rodilla

Nicolai Müller es un jugador del Hamburgo que marcó el primer gol del partido cuando apenas este llevaba 7 minutos de haber comenzado.

Claramente de la emoción, decidió salir corriendo eufórico por el gol, cuando de repente hizo una ‘pirueta’ en el aire pero lastimosamente su aterrizaje no fue exitoso.

Müller cayó y lo primero que hizo fue agarrarse la rodilla, esto fue signo de que algo no andaba bien.

Efectivamente, algo no andaba bien y era que el jugador se “torció la rodilla” pero aún no se sabe con certeza cuál fue el movimiento exacto que hizo para que esto sucediera.

#Gisdol on Nicolai #Müller: “It’s a real shame. I’ve never seen that happen before. He twisted his knee. We’re still awaiting a diagnosis.” pic.twitter.com/Stuour4nQs

— Hamburger SV (@HSV_English) 19 de agosto de 2017