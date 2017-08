[Video] ¡Un dispensador de jabon racista! No le da jabón a hombre de raza negra

Resulta que hace pocos días un usuario de Twitter publicó un video en el que un hombre de raza negra trata de tener un poco de jabón líquido de manos de un dispensador inteligente en el baño.

Aunque muchas personas relacionan este hecho con que hay un claro racismo por parte del aparato tecnológico, hay otro que simplemente atribuyen este error a la posición del dispositivo en el baño.

¿Cómo así? bueno, pues al estar ubicado en un rincón del baño donde no es que haya mucha iluminación, el sensor del aparato no logra identificar pieles oscuras.

Opinen ustedes, aquí el video:

If you have ever had a problem grasping the importance of diversity in tech and its impact on society, watch this video pic.twitter.com/ZJ1Je1C4NW

— Chukwuemeka Afigbo (@nke_ise) 16 de agosto de 2017