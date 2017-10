[Video] ¡Del carajo! Escuche canciones de Cristina Aguilera, The Police y más al estilo de Ozzy Osbourne

Hace algunos días se publicó un video en Ten Second Songs, un canal de Youtube en donde suelen hacer ‘desafíos musicales’. Pues bueno, esta vez se decidieron por uno que era ver cómo quedaban algunas canciones en el estilo de Ozzy.

Es así como gracias a estos genios pudimos escuchar ‘Genie in a Bottle’ de Christina Aguilera, ‘Numb’ de Linkin Park, ‘Don’t Speak’ de No Doubt, ‘Every Breath You Take’ de The Police y ‘My Way’ de Frank Sinatra, en el estilo del “Príncipe de las tinieblas”, Ozzy Osbourne.

Vea este épico video a continuación: