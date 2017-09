[Video] David Gilmour estrenó un adelanto de “Live At Pompeii” llamado “One of These Days”

“Es un lugar mágico, y el hecho de volver aquí y ver el escenario y la arena ha sido muy emocionante. Es un sitio lleno de fantasmas”, afirmó David Gilmour acerca de sus presentaciones en Pompeya.

Este histórico anfiteatro italiano ya había sido escenario de Gilmour con Pink Floyd, en 1971. Este espectacular encuentro quedó inmortalizado en el documental ‘Live At Pompeii’.

El público ha tenido la oportunidad de disfrutar de una gran versión de “The Great Gig In The Sky” de The Dark Side Of The Moon.

Esto va a estar a disposición de todos el próximo 29 de septiembre y la película podremos verla en distintos cines del mundo.