Vicky, esposa de Chris Cornell, escribe desgarradora carta recordando a su marido

En los últimos días, desde que se supo la inesperada muerte de Chris Cornell, hemos conocido cualquier cantidad de homenajes de parte de amigos y allegados a la voz de Audioslave.

Sin embargo la esposa de Cornell, Vicky, ha estado en el centro de la noticia ya que ella pone en tela de juicio la hipótesis que hasta ahora señala que Chris se quitó la vida.

De todos modos, Vicky demuestra estar preparada para dar el último adiós a su esposo, y por eso escribió una carta abierta que replicó Billboard en su portal web.

“Para mi dulce Christopher:

Fuiste el mejor padre, esposo y yerno. Tu paciencia, empatía y amor siempre estaban presentes.

Siempre decías que yo te salvé, que no estarías vivo de no ser por mí. Mi corazón se hinchaba al verte feliz, vivo y motivado. Emocionado por la vida. Haciendo todo lo posible por devolver lo que se te dio. Tuvimos la mejor época de nuestra vida durante la última década y te pido perdón, mi amor, por no haber visto lo que te estaba pasando esa noche. Lamento que hayas estado solo, y sé que no fuiste tú, mi dulce Christopher. Tus hijos también lo saben, así que puedes descansar en paz.

Estoy quebrada, pero seré fuerte por ti y me haré cargo de nuestros hermosos bebés. Pensaré en ti cada minuto de cada día, y lucharé por ti. Tenías la razón cuando dijiste que éramos almas gemelas. Dicen que los caminos que alguna vez se cruzaron se cruzarán de nuevo. Se que vendrás a buscarme, y ahí estaré yo, esperándote.

Te amo más de lo que cualquiera haya amado en la historia del amor, y más de lo que cualquiera lo hará.

Por siempre

Tu Vicky”.