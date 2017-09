El verdadero motivo por el que Trump aparece en varios cameos de series y películas

Muchos se han preguntado sobre las pequeñas participaciones que ha tenido el magnate y presidente de los Estados Unidos, Donal Trump, en algunas producciones.

Bueno, pues la duda la despejó el mismo Matt Damon en una entrevista para The Hollywood Reporter, revelando el misterio que por años atrapó a más de un curioso, aunque conociendo su ego, que hasta un reality show tuvo, pues ya más de uno comienza a despejar dudas.

Según el actor, Trump ponía una condición para para prestar sus propiedades en las que se iba a filmar alguna película o serie, y era tener un pequeño papel:

“Si querías filmar en uno de sus edificios, le tenías que escribir un papel. Martin Brest tuvo que escribirle algo para ‘Scent of a Woman’ y todo el equipo lo sabía. Donald Trump entra y Al Pacino dice ‘¡Hola, Señor Trump!’ -le tenías que llamar por su nombre- y luego se va, conto Damon.

Donald Trump aparece en producciones como ‘The Fresh Prince of Bel-Air’, ‘The Nanny’, ‘The Little Rascals’, The ‘Associate‘, ‘Sex and the City’, ‘Zoolander’ y ‘Two Weeks Notice’.