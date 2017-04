Vean esto: Whatsapp se actualiza y ahora trae editor de vídeos

Whatsapp es una de las aplicaciones móviles tecnológicas más utilizadas alrededor del mundo, sin embargo, hemos visto que durante este año ha realizado varias actualizaciones que han logrado crear cierto ambiente de “molestia” en algunos usuarios que no aprueban algunas de las herramientas incluidas en su plataforma.

Es por eso que ya varios portales tecnológicos comentan como Whatsapp sorprendió a los usuarios con la herramienta de edición de vídeos, en esta ya no solo se podrán editar los clips que se graban directamente desde la aplicación sino también los que el usuario ha guardado en su teléfono móvil.

Otra de las funciones que se puede encontrar en esta actualización es que en los videos se les puede colocar letras, dibujos y hasta emojis algo similar a lo que implementó Instagram.

WhatsApp for iOS 2.17.20 is now available with new UI changes and added the possibility to ask to Siri to read your messages!

— WABetaInfo (@WABetaInfo) 21 de abril de 2017