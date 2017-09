Vean a U2 tocar “You’re The Best Thing About Me” en el show de Jimmy Fallon

La banda irlandesa prepara sus nuevos sonidos para este fin de año bajo el nombre de ‘Songs of Experience’, título que llevará su nuevo álbum, y su primer sencillo oficial “You’re The Best Thing About Me” ya suena por todos los rincones del mundo.

Por eso Bono y su grupo visitaron ‘The Tonight Show starring Jimmy Fallon’ para hablar de todo un poco: temas como Donald Trump y la celebración de los 30 años de ‘The Joshua Tree’ fueron el centro de la conversación.

El público pedía que U2 se montara al escenario para empezar a tocar, y precisamente todo quedó registrado en los siguientes videos que aquí les traemos: