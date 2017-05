Vean el poster oficial de la séptima temporada de Game of Thrones

HBO lanzó hoy el póster oficial de la muy esperada séptima temporada de Game of Thrones que se estrenará el domingo, 16 de julio, exclusivamente por HBO.

La serie original basada en los exitosos libros de fantasía de George R.R. Martin y creada por David Benioff y D.B. Weiss ha sido galardonada con múltiples premios Globos de Oro® y Emmys, convirtiéndose en una de las series más exitosas de HBO en los últimos tiempos.

Todas las temporadas de Game of Thrones están disponibles exclusivamente para suscriptores a través de HBO GO. HBO anunció hoy que la plataforma está ahora disponible con Chromecast, permitiendo que los suscriptores disfruten de su contenido favorito de HBO GO en la pantalla de su televisor.