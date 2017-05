Vean el nuevo libro infantil de Jack White inspirado en The White Stripes

Hace tan solo semanas Jack White estrenó su canción instrumental con la que emocionó a todos sus fans, y mientras muchos esperan un nuevo disco desde el lanzamiento de Lazaretto, el cantante está enfocado en documentales centrados en la creación de música moderna.

Ahora los pequeños fans de la música de Jack podrán celebrar el lanzamiento de su nuevo libro infantil We’re Going To Be Friends inspirado en The Whites Stripes.

En el interior del libro podremos encontrar la historia de Suzy Lee, una pequeña curiosa que asiste a la escuela en busca de insectos, donde encuentra un amigo. La historia de escrita por Jack White e ilustrada por Elinor Blake ya la pueden ver en este enlace.