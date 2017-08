Vean como McGregor vistió a su pequeño bebé para la gran pelea del siglo

Si por un lado al boxeador Floyd mayweather se le conoce por llevar una vida llena de excentricidades, lujos y derroches, McGregor se caracteriza por ser un luchador hablador y provocador; sin duda un enfrentamiento de egos que se definirá en la lona.

Sin embargo, a pesar de hablar de más y caminar presumiendo grandeza en el cuadrilátero, lo que muchos no conocemos de Conor es su faceta como padre.

Con apenas 3 meses de vida, el pequeño hijo de McGregor ya viste como todo un campeón, y así lo demostró el luchador luciendo al bebé con saco, chaleco, corbata y pantalón que no pertenecen a cualquier diseñador. El encargado de confeccionar el tierno atuendo fue David August, el mismo que creó el traje de “Fuck You” que usó McGregor en el cara a cara con Floyd Mayweather.

My mini-me! Conor McGregor gets his son suited up before Floyd Mayweather mega-fight https://t.co/tDQVG0LTel pic.twitter.com/CIc7Z1IjWv

— Mirror Fighting (@MirrorFighting) August 24, 2017