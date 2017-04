Vean la réplica del casco de Darth Vader en oro que se venderá en Japón

Los partidarios del lado oscuro deberán pagar una suma de 154 millones de yenes, es decir unos 4.000 millones de pesos colombianos. Esta réplica del personaje cinematográfico Darth Vader servirá como apertura para la celebración del cumpleaños número 40 del primer estreno de ‘La guerra de las galaxias’ o como se conoce mundialmente ‘Star Wars’.

Esta joya saldrá a la venta el próximo 4 de mayo gracias a la “May the Force (May 4th) be with you”, (que la fuerza te acompañe), así lo comunicó la joyería encargada de promover el evento que seguramente tendrá decenas de asistentes.

Este réplica de oro de 24 kilates tiene 30 centímetros de altura, 26,5 de ancho y unos 15 kilos se expondrá en el centro comercial tokiota a partir de mañana.

Esta réplica fue creada hace dos años con ánimos de formar parte de la colección de la productora estadounidense de Disney, la misma que es actual propietaria de los derechos de la franquicia.