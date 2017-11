Vea aquí las fotos exclusivas de Zakk Sabbath en… ¿Migración Colombia?

Durante casi 50 años, Black Sabbath ha recorrido el planeta, una y otra vez, desde sus orígenes en Birmingham, Inglaterra en pequeños bares hasta llenar estadios y encabezar los más importantes festivales de rock y metal del mundo.

En el momento en que Black Sabbath pone fin a su carrera, Zakk Wylde decide conformar una banda de estrellas que busca inmortalizar el importante legado de los padres y pioneros del heavy metal con su proyecto: Zakk Sabbath.

Parecería que Zakk Sabbath es tan solo una banda tributo, pero no lo es; Zakk Wylde, guitarrista de Ozzy Osbourne y líder de Black Label Society, junto a el baterista Joey Castillo (Danzig, Queen of the Stone Age) y Blasko (Rob Zombie, Ozzy) completa el trío de músicos para este proyecto.

Vea la foto exclusiva de Zakk Sabbath enviada por un oyente llamado Howard Rojas (@howardblasdlezo )

Foto: Howard Rojas

