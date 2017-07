Vance Joy: banda protagonista de martes en El Gallo

James Gabriel Keogh, ese es el nombre verdadero de Vance Joy. Este originario de Melbourne es un cantante y compositor australiano.

Es muy conocido por su sencillo ‘Riptide’, el cual fue muy sonado en varios países como Australia, Reino Unido y Estados Unidos, entre otros.

Vance Joy está de vuelta con “Lay It On Me”. Con este sencillo regresa a la música desde su álbum debut de 2014, ‘Dream Your Life Away’.

Después de escribir y grabar en el extranjero, Joy compartió “Lay It On Me” el pasado jueves 13 de julio con un video cinematográfico bastante interesante.

Esta es nuestra banda protagonista de martes: Vance Joy con su sencillo ‘Lay It On Me’.