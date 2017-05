Y con ustedes… el Robocop de la vida real

Durante años la policía ha esperado una ayudita extra en sus operaciones, tal y como lo fue Robocop para las calles llenas de delincuencia en Detroit, y lo que empezó como una ficción, hoy en día es toda una realidad.

Por eso gracias a la compañía española desarrolladora de tecnología, PAL Robotics, el mundo enloquece con la nueva adquisición.

Con un peso de 1000 kilos, este nuevo robot policiaco combatirá el crimen en las calles de Dubái, y tal como se habló en el Gulf Information Security Expo and Conference, este “Robocop” tiene la tarea de defender al público y evitar toda clase de crímenes.

Say cheese! Check out the amazing Robocop over at the @DubaiPoliceHQ stand! #GISEC2017 pic.twitter.com/5exGfSkHC4

— GISEC (@GISECDUBAI) May 21, 2017