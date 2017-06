Universidad de Harvard dictará una materia de Game of Thrones

La mágica saga medieval, considerada como un icono de la cultura popular, tendrá su propio espacio en las aulas de clase. Así es, la serie de HBO será la encargada de preparar a los estudiantes de la mejor manera.

Esto traduce a que la serie estadounidense usará su sangre y el suspenso que la caracteriza para ampliar a los conocimientos a los estudiantes sobre la época medieval y todos los estudios que los llevan a ella.

De esta manera es como Harvard abrirá un curso llamado The Real Game of Thrones: From Modern Myths to Medieval Models, que básicamente tomará referencias de los libros de R.R. Martin, y algunas referencias de su adaptación televisiva para explorar más familiarizado este gran tema.

Y en los parciales:

