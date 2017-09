Una mirada al setlist del ‘The Joshua Tree Tour’ de U2

El pasado 22 de septiembre U2 aterrizó en San Diego en el marco de su gira ‘The Joshua Tree Tour 2017’, celebrando de esta manera el cumpleaños número 30 del exitoso álbum que salió a la luz en marzo del año 1987.

Parece que la gira de la banda irlandesa viene con varias sorpresas, ya que en San Diego la ovación se la llevó la interpretación acústica de ‘You’re the Best Thing About Me’. Al finalizar la canción Bono admitió que la había interpretado de esa manera ya que la mujer que sirvió de inspiración de la canción estaba entre el público: su esposa Ali.

Hablando del setlist que viene con el esperado tour que llegará a Colombia en próximo 7 de octubre, pues U2 Fan Life reveló una a una las canciones que interpretaron los irlandeses en San Diego:

Sunday Bloody Sunday

New Year’s Day

Bad / America

Pride (In The Name Of Love)

Where The Streets Have No Name / California (There Is No End To Love)

I Still Haven’t Found What I’m Looking For

With Or Without You

Bullet The Blue Sky / War / America

Running To Stand Still

Red Hill Mining Town

In God’s Country

Trip Through Your Wires

One Tree Hill

Exit / Wise Blood / Eeny Meeny Miny Moe

Mothers Of The Disappeared

Miss Sarajevo / The New Colossus

Beautiful Day / Heathens

Elevation

Vertigo / Rebel Rebel

You’re The Best Thing About Me

Ultraviolet (Light My Way)

One / Drowning Man