U2 anuncia su llegada a Colombia con su gira ‘The Joshua Tree Tour’

Live Nation confirma que debido a la increíble acogida que ha tenido, se han añadido nuevas fechas al ‘U2 The Joshua Tree Tour 2017’ que incluyen un corto regreso a Norte América con conciertos en Detroit, Buffalo, Minneapolis, Indianapolis, Kansas City, St. Louis y San Diego. La gira continuará en Ciudad de México, seguida por conciertos en Bogotá, Buenos Aires, Santiago y Sao Paulo.

El pasado 2 de junio fue lanzada por Interscope Records una edición de aniversario del icónico álbum Joshua Tree. Esta edición de lujo incluye además de las 11 canciones originales, una grabación en vivo de la gira del Joshua Tree 1987 en el Madison Square Garden, rarezas y lados B de las sesiones de grabación originales, así como remixes de Daniel Lanois, St Francis Hotel, Jacknife Lee, Steve Lillywhite y Flood. Además, trae un libro de carátula dura de más de 84 páginas que contiene fotografías personales, y nunca antes vistas, que fueron tomadas por The Edge durante la sesión original de fotos en el desierto de Mojave en 1986. The Joshua Tree fue producido por Brian Eno y Daniel Lanois. Todos los detalles de todos los formatos están disponibles en http://www.u2.com/news/title/the-joshua-tree-at-30.

En México y Sur América, Noel Gallagher’s High Flying Birds ha sido confirmada como el invitado especial para todas las fechas. Las boletas saldrán a la venta el miércoles 14 en Ciudad de México, el 15 de junio en Bogotá, Buenos Aires, Santiago y el viernes en Sao Paulo. Habrá una prioridad exclusiva para los subscriptores de U2.com que estará vigente desde el jueves 8 de junio (10am) hasta el sábado 10 de junio (5pm) hora local.

La Pre-Venta para los clientes del grupo aval comenzara el Lunes 12 de Junio de 2017 a las 09.00AM e ira hasta las 11:00pm del Miercoles 14 de Junio de 2017, para todos los tarjetahabientes de credito y debito de los bancos Aval (Av Villas, Banco de Bogota, Banco de Occidente y Banco Popular), AvalPay y Yeii App, los canales validos para la compra son, a traves de la web www.tuboleta.com y su sitio movil m.tuboleta.com. la venta al publico en general comnzara el Jueves 15 de Junio de 2017 a las 09:00am a traves de www.tuboleta.com

Showday. The Rose Bowl. Los Angeles. #U2TheJoshuaTree2017 Publicado por U2 en sábado, 20 de mayo de 2017

U2 THE JOSHUA TREE TOUR 2017

– NUEVAS FECHAS ANUNCIADAS –

3- septiembre Detroit, MI Ford Field Venta junio 12

5- septiembre Buffalo, NY New Era Field Venta junio 12

8- septiembre Minneapolis, MN US Bank Stadium Venta junio 12

10- septiembre Indianapolis, IN Lucas Oil Stadium Venta junio 12

12- septiembre Kansas City, MO Arrowhead Stadium Venta junio 12

16- septiembre St. Louis, MO The Dome At America’s Center Venta junio 12

22- septiembre San Diego, CA Qualcomm Stadium Venta junio 12

3-octubre Ciudad de México, México Foro Sol Venta junio 14

7- octubre Bogotá, Colombia Estadio El Campín Venta junio 15

10- octubre Buenos Aires, Argentina La Plata Venta junio 15

14- octubre Santiago, Chile Estadio Nacional Venta junio 15

19- octubre Sao Paulo, Brazil Morumbi Stadium Venta junio 16