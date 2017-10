Twiggy Ramirez es acusado de violación y así reacciona Marilyn Manson

Marilyn Manson anda un poco desilusionado de su bajista Twiggy Ramirez (Nine Inch Nails, A Perfect Circle), ya que este fue acusado de violación.

Jessicka Addams fue quien hizo la denuncia. ¿Pero quién era ella? Resulta que Addams fue integrante del grupo Jack Off Jill y también fue novia de Twiggy a principios de los 90.

“Me forzó a tirarme al suelo, con su mano alrededor de mi cuello. Dije que NO. Lo dije tan fuerte, que mi amigo Pete vino corriendo a mi habitación para alejarlo, pero ya me había violado. Fui violada por alguien que creía amar… Ninguno de nosotros habló sobre eso hasta años después, ya que ambos estábamos avergonzados por no informarlo en su momento” afirmó la ex pareja del músico.