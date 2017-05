Turista toma supuesta fotografía del Monstruo del Lago Ness

Una vez más se habla de la supuesta existencia del mítico Monstruo que anda en las profundidades del Lago Ness.

Esta vez fue turno para Hayley Johnson, una británica que se dejó cautivar por una extraña figura que sobresalía de las profundas aguas del lago escocés, pero que por cuestiones de la vida y de resolución de la cámara de su teléfono la imagen no se ve como muchos esperaban.

The Loch Ness Monster isn’t dead after all https://t.co/UX14ej6UKg He’s Feeling Happy, #montypython pic.twitter.com/sgscwlC21E

— Melissa Pedersen (@MelissaPederse) 3 de mayo de 2017