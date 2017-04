[Video] Así resumieron en Los Simpson los primeros 100 días de Trump como presidente

AP- Los Simpson se burlaron de los primeros 100 días de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, en un corto de animación publicado en internet.

El video muestra a un animado Trump en su cama de la Casa Blanca, enumerando sus logros como presidente, y analizando algunos cambios como mejorar su handicap de golf y ganar seguidores en Twitter. El video también imagina a la hija del presidente, Ivanka Trump, ocupando el puesto de la juez Ruth Bader Ginsberg en la Corte Suprema.

El curioso video termina con Marge y Homero Simpson viento las noticias por televisión, cuando Marge se queja de que se le ha acabado el antidepresivo Prozac, que se suponía debía durarle “los cuatro años”.

Donald Trump reviews his first 100 days in office. Watch an all-new episode of #TheSimpsons this Sunday at 8/7c on FOX. pic.twitter.com/rDtvNgusFs

— The Simpsons (@TheSimpsons) 26 de abril de 2017