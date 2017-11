Tristes noticias: Chuck Mosley, ex vocalista de Faith No More, muere a los 57 años

El 2017 le propina otro contundente golpe al rock, y esta vez fue turno de Chuck Mosley, ex vocalista de Faith No More en sus primeros trabajos discográficos como ‘We Care A Lot’, ‘Introduce Yourself’ y ‘Chinese Arithmetic’.

Chuck, de 57 años de edad, murió por ‘causas relacionadas a la adicción’ según las declaraciones de su publicista en Stereogum, aunque el recordado Mosley ya había pasado un largo periodo de sobriedad.

En 1983 Chuck Mosley se unió a la banda Faith No More tras haber compartido escenario con Billy Gould en una banda llamada ‘The Animated’.

En el año 1988 fue expulsado de la agrupación y reemplazado por Mike Patton, y aunque de ahí para adelante la agrupación también logró varios éxitos, nunca dejó de lado le época dorada de Mosley en cada uno de sus shows.