Triste final: revelan causas de la muerte de Chuck Mosley

Cuando el mundo se enteró que Chuck Mosley, ex vocalista de Faith No More, había muerto, muchos asociaron su deceso con causas relacionadas al alcohol, una adicción que le costó mucho superar.

Sin embargo el diario TMZ, con información de la policía de Cleveland, reveló que la muerte de Mosley fue el producto de una sobredosis de heroína. Las autoridades agregaron que el cuerpo de Chuck fue encontrado al interior de su hogar por su pareja y un amigo. Además los investigadores encontraron jeringas y restos de la droga cerca de su cadáver.

Pese a que aún falta el informe médico, es una pena que Chuck Mosley se sume a la extensa lista de músicos muertos por su adicción a la droga.