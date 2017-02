Triste adiós… ¡Ha llegado el último show de Black Sabbath!

Esta es la historia de la banda pionera del “heavy metal”, Black Sabbath, que anunció su retiro definitivo con dos conciertos este fin de semana en Birmingham, en el centro de Inglaterra, la ciudad donde se originó el conjunto.

“Mis emociones están volando por todas partes”, dijo el cantante Ozzy Osbourne a la BBC, durante un ensayo en la Arena Genting.

“Desde que llegué a este edificio hoy, me he sentido alegre, me han salido las lágrimas. Veamos qué pasa”.