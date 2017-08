‘Triple H’ lanza su opinión sobre la pelea entre McGregor y Mayweather

Aunque muchos esperaban un poco más de la denominada “pelea del siglo”, otros simplemente quedaron satisfechos pese a advertir que era obvio que Mayweather le daría una cátedra de boxeo al irlandés. Y bien, todo terminó con un nocaut técnico a favor del boxeador, quien en cierta parte tenía una ventaja al recibir a McGregor en un combate ajeno a la MMA.

Pero sim importar la disciplina, un experto en lucha libre y espectáculos también opinó sobre el enfrentamiento entre Conor y Floyd. Estamos hablando de ‘Triple H’, conocido por su trascendencia en la WWE.

El emblemático luchador aceptó con altura la derrota de McGregor y de paso resaltó el gran espectáculo que por meses prometieron.

Congrats to both @TheNotoriousMMA and @FloydMayweather on doing something no man has done before…#RESPECT

— Triple H (@TripleH) August 27, 2017