Tremendo: liberan la primera imagen de Josh Brolin como Cable en Deadpool 2

Dentro de las producciones que prometen un 2018 lleno de cine y entretenimiento sin duda muchos esperan el regreso de Deadpool, cinta dirigida por David Leitch y protagonizada por Ryan Reynolds, y como todos sabemos que el actor es muy activo en sus redes sociales, pues vean la joya que reveló:

Este es Cable, el personaje protagonizado por Josh Brolin, acompañando la imagen con el siguiente texto: “todos tenemos ese malhumorado y muy armado tío que viene del futuro”.

We all have that one, grumpy, heavily armed Uncle from the future. #PremiumCABLE #JoshBrolin pic.twitter.com/JV3yBIIPQH

— Ryan Reynolds (@VancityReynolds) August 7, 2017