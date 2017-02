¿Qué trae Netflix para febrero? Acomódese y vea este interesante listado

Por fin se acabó ‘el lunes del año’ (enero). Es momento de tomar un respiro y coger impulso para este nuevo mes y para ello Netflix nos da una ayudita. A continuación le presentamos todos los estrenos que se vienen para la plataforma en este segundo mes del 2017.

Series:

1 de febrero – Brooklyn Nine-Nine

2 de febrero – Crímenes Americanos: El Caso O.J. Simpson

3 de febrero – Santa Clarita Diet

14 de febrero -White Nights

15 de febrero – Supernatural

20 de febrero – Billions

24 de febrero – The Sound of Your Heart

24 de febrero – Ultimate Beastmaster

Películas:

1 de febrero – Historias Cruzadas

1 de febrero – Thor: The Dark World

1 de febrero – Heroes Wanted

1 de febrero – Equals

1 de febrero – Fruitvale Station

1 de febrero – Riddick

3 de febrero – Imperial Dreams

10 de febrero – David Brent: Life on the Road

14 de febrero – Girlfriend’s Day

14 de febrero – The Theory of Everything

20 de febrero – Cuando te Encuentre

24 de febrero – I Don’t Feel at Home In This World Anymore

Documentales y Especiales:

1 de febrero – The Hurt Business

1 de febrero – Cobain: Montage of Heck

7 de febrero – Michael Bolton’s Big, Sexy Valentine’s Day Special

10 de febrero – Abstract: The Art of Design

17 de febrero – Chef’s Table

21 de febrero – Trevor Noah – Afraid of the Dark

Kids:

1 de febrero – My Little Pony Equestria Girls: Legend of Everfree

14 de febrero – Project Mc² Valentine’s Day Special

17 de febrero – Dragones: Carrera al Borde

24 de febrero – Las Leyendas

24 de febrero – VeggieTales in the City