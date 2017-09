[Tracklist] ¡Por fin! Habemus nuevo álbum de Foo Fighters: escuche aquí ‘Concrete and Gold’

Foo Fighters es nuestro artista del mes y hoy estrenan su nuevo álbum: ‘Concrete and Gold‘. Viernes, 15 de septiembre de 2017, tal como lo habían prometido, su nuevo álbum ya está disponible.

Ya puede encontrarlo en tiendas y en plataformas digitales. Este es el noveno disco de estudio de la banda y después de tres avances que nos dieron durante estos meses: ‘Run’, ‘The sky is a neighborhood’ y el más reciente ‘The Line’.

Ahora bien, hoy salió todo el álbum que lleva por título ‘Concrete and Gold’ y ya podemos escuchar sus once canciones.

Las canciones del noveno disco de la banda de Dave Grohl son ‘T-Shirt’, ‘Run’, ‘Make it right’, ‘The sky is a neighborhouud’, ‘La Dee Da’, ‘Dirty water’, ‘Arrows’, ‘Happy ever after (zero hour)’, ‘Sunday rain’, ‘The line’ y ‘Concrete and gold’.

Escúchelo aquí: