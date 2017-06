TOP 5 de las canciones más deprimentes de Radiohead

Ahora resulta que los fans no solamente se deleitan con la música de sus artistas favoritos, sino que les hacen un ranking de sus canciones más deprimentes. Y la banda elegida de esta semana fue Radiohead.

Al parecer Radiohead y depresión son casi un sinónimo pero de entre todas sus canciones, hay algunas que son más deprimentes que otras.

Por esta razón, Charlie Thompson, especialista en Analytics y fan de Radiohead, hizo un ranking de las 5 canciones más deprimentes de su banda favorita.

Lo que hizo fue, básicamente, usar una gráfica que se encargaba de medir diferentes variables: el ritmo de las canciones, la densidad de las letras y la cantidad de palabras tristes.

A Thompson no se le escapó nada y evaluó todos los álbumes y canciones de los británicos. Desde The King of Limbs hasta A Moon Shaped Pool hizo su análisis y aquí le mostramos cuáles son las canciones más depresivas de la historia de Radiohead.

1. True Love Waits

2. Give Up The Ghost

3. Motion Picture Soundtrack

4. Motion Picture Soundtrack

5. Pyramid Song

Sin embargo, puede ver la gráfica completa AQUÍ.