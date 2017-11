Tome nota: Mía Khalifa le da estos 7 consejos para que deje satisfechas a las mujeres en la cama

Mía Khalifa, la mismísima ex actriz porno, decidió darle un par de consejos a los hombres a la hora de irse a la cama con una mujer. ¿Serán efectivos? Tome nota, aplíquelos y nos cuenta.

1. Ante todo, la confianza en sí mismo. “No creo que el tamaño sea lo más importante. El mejor sexo que he tenido definitivamente no fue con el hombre mejor dotado… En realidad se trata de la manera como tratas a la chica y la forma como ella se siente contigo”.

2. ¿Cómo reconocer el punto G? “a mitad de camino entre la abertura y el cuello uterino… Sabes que estás tocándolo cuando se siente como si tocaras una superficie ligeramente rugosa, como una nuez”.

3. ¿Cómo preguntarle a una mujer si quiere tener sexo anal? “Toma pequeños pasos para el anal. No puedes simplemente obligar a una mujer a intentarlo cuando creas que ella no lo note. Ella lo va a notar… No puedes meter tu pene y ya, tienes que dejar que se expanda un poco antes de meterlo ahí”.

4. No pregunte si ya entró o si algo le gusta. “Mírala, escúchala y siéntela. No te cuestiones a ti mismo. No le preguntes ‘¿te gusta?’, ‘¿quieres más de esto?’ o ‘¿quieres más de aquello?’. Escucha sus gemidos. Si está gimiendo, lo está disfrutando.”

5. ¿Cómo hacer que una mujer llegue al orgasmo? “Son muchos factores, como besar, tomarse el tiempo para ser tierno o ser un poco rudo, todo depende de lo que la mujer quiera. No hay un tiempo exacto para los juegos, solo tienes que sentir la vibra.”

6. El tiempo ideal para el sexo. “Creo que un ‘rapidito’ es usualmente de entre 5 o 7 minutos, y algo más pasional es usualmente de 10 o 15 minutos. No me gustan las sesiones largas de sexo, me irrito y me canso”.

7. ¿Cómo durar más en la cama? “Saca el pene y regresa a los juegos si sientes que estás muy cerca de venirte. Engáñate. Es como tener arcadas, cuando te estás masturbando, se siente mucho mejor cuando te vienes luego de haberte engañado por un tiempo. Por lo tanto toma el mismo ejemplo cuando estés con una mujer”.

¿Qué opinan de estos consejos? Échele un vistazo a esta mamacita a continuación:

Foto: @miakhalifa | Instagram

mia4

mia5

Foto: @miakhalifa | Instagram

Foto: @miakhalifa | Instagram