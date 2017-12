Todos ellos tienen un doble en un museo y los dejan boquiabiertos

Imagínese que usted visite un lugar y se vea plasmado en alguna pintura, fotografía u obra de arte. Los siguientes personajes no hicieron caso omiso al verse reflejados con personajes de exposición en museos y decidieron registrarlo y subirlo en sus redes sociales.

found my 18th century smol dutch boy doppelgänger pic.twitter.com/9maxY6K1QW

they leaked my nudes pic.twitter.com/rfLj49AIDW

Not quite, but kinda pic.twitter.com/RHtvwKPU6n

— Lana Rosenberg (@LanaRosenberg1) December 27, 2017