The X-Files está de regreso con mucho más misterio y suspenso

La serie de televisión que salió en 1993, estará de vuelta en las pantallas con grandes historias y mucho más misterio, para seguir cautivando a la audiencia.

Esta serie que viene con 10 capítulos y prepara varias sorpresas son sus personajes principales como David Duchovny y a Gillian Anderson que llegarán para descubrir las verdades ocultas.

Sin embargo, aún no está clara la fecha de su lanzamiento ya que se espera que para mediados de este año y el otro todo esté listo para el estreno.

El presidente de la cadena Fox comentó “no puede esperar por conocer cuáles son los nuevos misterios que los, protagonistas tendrán que develar”.

You ready for more of this @davidduchovny? 🔦 #TheXFiles pic.twitter.com/im43BzlDks

— Gillian Anderson (@GillianA) 21 de abril de 2017